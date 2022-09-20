Стремоусов: ВСУ терпят крах при попытках наступления на Херсон
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов утверждает, что все попытки ВСУ наступать на Херсон заканчиваются неудачей.
Утром 20 сентября заместитель главы временной гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что все попытки украинских военных наступать на Херсон завершаются неудачей, поскольку крупные группы ВСУ попадают под шквальный огонь армии России.
По словам Стремоусова, вся Херсонская область надёжно защищена союзными силами вооружённых сил РФ и народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Стремоусов: ВСУ терпят крах при попытках наступления на Херсон
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