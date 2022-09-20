Андрей Данилко отказался от Верки Сердючки и стал на сцене сам собой
Музыкант похудел на 14 килограммов, потому что стал правильно питаться и отказался о спиртного.
Украинский артист Андрей Данилко в Риге вышел на сцену без костюма Верки Сердючки.
Выступал он также под своим именем, а не псевдонимом, сообщает Рамблер со ссылкой на портал PROZVEZD.
Как уточняет издание, Данилка все равно изменился: музыкант похудел на 14 кг. Певец рассказал, что стал правильно питаться и отказался от спиртого.
В интервью латвийским СМИ Андрей Данилко признался в симпатии к алкоголю. Но иногда, по его словам, все же выпивает ради задушевных бесед.
Ранее артист обвинил Максима Фадеева в том, что продюсер травил его после "Евровидения" 2007 года. По его словам, Фадеев воспользовался моментом, чтобы поднять рейтинг группы "Serebro", которая участвовала от России.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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