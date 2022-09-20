Politico: США передадут Узбекистану и Таджикистану 50 военных самолетов

Политический обозреватель Politico сообщает, что правительство США намерено передать властям Узбекистана и Таджикистана почти 50 военно-боевых самолетов.

Передача военных самолетов уже обсуждается на высоком правительственном уровне. План состоит в том, чтобы передать некоторое количество боевых самолетов правительствам обеих стран в обмен на неформальное соглашение об улучшение отношений.

В частности, речь идет об улучшении отношений двух государств — Узбекистана и Таджикистана — в сфере безопасности охраны границ и борьбы с терроризмом. То есть, формальная причина передачи состоит в контртеррористических операциях.

Аналитики это связывают с тем, что ранее президент США Джо Байден заявил, что американское правительство «никогда не допустит повторного превращения Афганистана в пристанище террористов». Он также напомнил про уничтоженные террористические ячейки военными США.

Байден подчеркнул, что США намерены сделать все возможное для того, чтобы террористическая угроза никогда больше не исходила из Афганистана. По его словам, новая контртеррористическая операция ознаменовала собой «успех во всех отношениях».