NBC News: власти Нью-Йорка начнут размещать мигрантов на круизных кораблях

Нью-Йорк — штат, который сильно страдает от организованного приграничного наплыва мигрантов. Власти штата и одноименного города рассматривают возможность размещать мигрантов на круизных кораблях.

Местные приюты Нью-Йорка переполнены от наплывов мигрантов и бездомных, так как власти могут разместить в них не более 8000 человек. В тоже время только за последнее время, границу перешли (и переплыли) более 12000 человек. Таким образом, на крупнейший город США ложится тяжелое бремя по размещению всех этих людей.

Было принято решение начать размещать мигрантов на круизных кораблях, которые не планируют отправиться в плавание в ближайшие несколько недель. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе «людям гарантируется право на жилье», однако не уточни, сможет ли город принять столько желающих.

Острый миграционный вопрос встал также в таких городах как Мартас-Винъярд и Вашингтон. В последние несколько недель туда прибывают мигранты, которые долгое время скрывались в штатах Техас, Аризона и Флорида.

Губернатор Флориды Рог Десантис раскритиковал центральные власти США и заявил, что наплыв магнатов был вполне очевиден при позиции «открытых границ». Он отметил, что правительство США решило открыть границы, а с последствиями такой политики «приходится сталкиваться нам».