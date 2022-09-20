Боррель: Евросоюз создаст миссию по военной помощи Украине в октябре

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель анонсировал создание миссии ЕС по военной помощи Украине.

Ночью 20 сентября состоялась неформальная встреча министров иностранных дел стран-участниц Евросоюза, в рамках которой глава отдела евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что Брюссель намерен принять решение о создании миссии по военной помощи Европейского союза в адрес Украины уже в октябре.

По данным американской газеты Bloomberg, новая европейская миссия будет означать, что на территории Евросоюза будут готовить новых украинских офицеров, снайперов и сапёров.