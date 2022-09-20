Пушилин: союзные силы РФ и Донбасса перешли в наступление на Артёмовском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин уведомляет о переходе в наступление союзных сил спецоперации на участке фронта недалеко от Артёмовска.

20 сентября лидер Донецкой народной республики Денис Пушилин появился в эфире передачи "Соловьёв LIVE", где сообщил, что союзные силы спецоперации армий России и народной милиции ДНР и ЛНР прекратили оборонительные мероприятия на Артёмовском направлении, перейдя в наступление на позиции ВСУ.

По словам Пушилина, несколько недель украинские военные пытались наступать по направлению к Артёмовску, но потерпели неудачу, ввиду чего российские войска совместно с коллегами из Донбасса начали осуществлять ответные действия.