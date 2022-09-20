Медведев: референдумы в ДНР и ЛНР восстановят историческую справедливость
Экс-президент РФ Дмитрий Медведев рассказал о важности проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также на остальных освобождённых территориях.
20 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поделился со своей аудиторий в Telegram личным мнением по поводу того, какое значение имеет референдум в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявив о том, что возможное вхождение данных территорий в состав РФ изменит историческую справедливость.
Медведев утверждает, что в случае становления ДНР и ЛНР, а также других освобождённых территорий полноправными субъектами России, геополитическая картинам мира необратимо трансформируется, переведя к переформированию мирового порядка.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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