Экс-президент РФ Дмитрий Медведев рассказал о важности проведения референдумов в ДНР и ЛНР, а также на остальных освобождённых территориях.

20 сентября бывший президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поделился со своей аудиторий в Telegram личным мнением по поводу того, какое значение имеет референдум в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях, заявив о том, что возможное вхождение данных территорий в состав РФ изменит историческую справедливость.

Медведев утверждает, что в случае становления ДНР и ЛНР, а также других освобождённых территорий полноправными субъектами России, геополитическая картинам мира необратимо трансформируется, переведя к переформированию мирового порядка.