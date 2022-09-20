«Газпром» приостановит поставки по газопроводу «Сила Сибири»

Российская государственная корпорация «Газпром» сообщила, что поставки по газопроводу «Сила Сибири» будут приостановлены в период с 22 по 29 сентября из-за плановых работы.

Представители «Газпрома» отметили, что профилактические работы с 22 по 29 сентября 2022 года были заблаговременно запланированы. Приостановка прокачки газа газопроводу «Сила Сибири» будет проходить в плановом порядке и завершиться в указанный срок.

На период проведения профилактических работ прокачка газа по газопроводу «Сила Сибири» будет полностью приостановлена. То есть, газ не будет прокачиваться даже в тестовом порядке. С 29 сентября 2022 года начнется восстановление объемов прокачки.

Отмечается, что профилактические работы на оборудовании газопровода «Сила Сибири» предусмотрены согласно договору купли-продажи между «Газпромом» и китайской компанией CNPC.

Ранее сообщалось, что глава российской государственной корпорации «Газпром» Алексей Миллер принял решение об увеличении поставок газа в Китай. Поставки будут осуществляться исключительно по трубопроводу «Сила Сибири», а увеличение ориетировано на 60%.