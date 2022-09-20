Турцию обязали выйти из НАТО ради вступления в ШОС

Посол по особым поручениям МИД России в Турции Бахтиер Хакимов заявил, что турецкая сторона обязана рассмотреть выход из состава член-участниц Североатлантического альянса НАТО.

Бахтиер Хакимов отметил, что ради членства (вступления) в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), Турция обязана будет отказаться от участия в военно-политических блоках, в том числе и в Североатлантическом альянсе НАТО.

Посол по особым поручениям России в Турции подчеркнул, что пока выход из НАТО не обсуждалось на высоком уровне. Однако вряд ли турецкая сторона будет принята в Шанхайскую организацию сотрудничества без данных процессов, так как это единственная страна-потенциальная участница ШОС, которая там состоит.

Хакимов заверил, что ШОС рассмотрит заявку Турции на вступление, как только она поступит, однако подобной инициативы со стороны официальной Анкары пока не было.

Дипломат считает, что так или иначе турецкой стороне придется присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества на фоне мирового кризиса. Как минимум, это выгодно не только для участников ШОС, но и для самой Турции в плане продовольственной и энергетической безопасности.