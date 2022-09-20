Politico: Евросоюз отменит право вето на санкции против России
Издание Politico сообщает о намерениях Евросоюза отменить право вето на наложение антироссийские санкции.
20 сентября американская газета Politico сообщило, что на грядущем саммите Европейского союза в Брюсселе лидеры стран-участниц организации намерены обсудить вопрос отмены права вето на наложение санкций против России. Предполагается, что политику единогласного принятия решения в Евросоюзе хотят заменить на утверждение решения большинством голосов членов европейского содружества.
В случае, если поправки к действующему законодательству ЕС будут приняты, то все решения в Евросоюзе будут приниматься на основании одобрения свыше 50 процентов представителей организации.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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