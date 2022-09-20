Кадыров: бойцы «Ахмат» уничтожили 200 служащих ВСУ за минувшие сутки
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что бойцы спецназа «Ахмат» уничтожили около 200 служащих ВСУ за минувшие сутки в ДНР.
20 сентября глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале рассказал подписчикам о том, что бойцы спецназа «Ахмат» совместно с служащими Народной милиции ЛНР и ЧВК «Вагнер» за прошедшие сутки уничтожили около 200 единиц личного состава Вооружённых сил Украины в ходе боёв на линии Берестовое – Спорное в ДНР.
Кадыров отметил заслуги Героя Российской Федерации Адама Делимханова и командира «Ахмат» Апты Алаудинова, также награждённого званием Героя РФ, которые разработали новую тактическую модель наступления на Донбассе, незамедлительно принёсшую плоды.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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