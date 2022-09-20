Песков заявил об отсутствии перспектив дипломатического урегулирования ситуации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс", заявил об отсутствии в данный момент переговоров между Путиным и Зеленским.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу PBS заявил, что Владимир Путин хочет как можно скорее покончить с конфликтом на Украине.

В интервью PBS Эрдоган заверил, что цель президента России — завершить "конфликт на Украине" мирным договором и не имеет значения, кто одержит верх — Владимир Путин или Владимир Зеленский.

"Это конфликт с человеческими жертвами. Люди гибнут, и в конечном итоге здесь нет победителей", - сказал президент Турции.

На вопрос, видит ли он шанс на прекращение конфликта, он подчеркнул, что позиция России будет самой важной.

"В Узбекистане я встретился с Президентом Путиным, и у нас состоялись очень обстоятельные переговоры. Он показал мне, что готов закончить это как можно скорее. У меня сложилось такое впечатление", - сказал Эрдоган, добавив, что вскоре "будет сделан важный шаг".

Он также добавил, что все украинские территории, занятые Россией с февраля, должны быть возвращены Украине, и они вместе с Путиным "предприняли определенные шаги" в этом направлении.

Интервью Эрдогана цитирует, в частности, агентство ТАСС, в сообщении которого говорится, что Путин после переговоров с Эрдоганом в верхушке Шанхайской организации сотрудничества "не предлагал организовать переговоры с украинским лидером".

Отметим, что во вторник, 20 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ерспектив для дипломатического урегулирования ситуации в Украине на данный момент нет

"Что касается возможности политико-дипломатического урегулирования ситуации. В настоящий момент такие перспективы не просматриваются", - сказал Песков, слова которого цитирует "Интерфакс".