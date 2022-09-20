Медведев заявил, что вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ это историческая справедливость
Дмитрий Медведев высказался о необходимости проведения референдумов в республиках Донбасса.
Сегодня утром в своем телеграмм-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что голосование о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации имеет огромное значение не только для защиты жителей этих регионов, но и для восстановления исторической справедливости.
Медведев заявил, что после этого неминуемо произойдет геополитическая трансормация в мире и после этого уже никто не посмеет безнаказанно посягать на территорию России. Этого больше всего боятся в Киеве и на Западе и именно поэтому необходимо провести эти референдумы, как можно скорее.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Малахов и Борисова довели мать Малиновской до сердечного приступа, сообщив, что дочь употребляет наркотики
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Глава ВГА Херсона Сальдо объявил, что референдум о присоединении к России будет проведен
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине