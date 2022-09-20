Медведев заявил, что вхождение ДНР и ЛНР в состав РФ это историческая справедливость

Дмитрий Медведев высказался о необходимости проведения референдумов в республиках Донбасса.

Сегодня утром в своем телеграмм-канале зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что голосование о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации имеет огромное значение не только для защиты жителей этих регионов, но и для восстановления исторической справедливости.

Медведев заявил, что после этого неминуемо произойдет геополитическая трансормация в мире и после этого уже никто не посмеет безнаказанно посягать на территорию России. Этого больше всего боятся в Киеве и на Западе и именно поэтому необходимо провести эти референдумы, как можно скорее.