Die Welt: жителей Германии отказываются подключать к базовым тарифам на электроэнергию
Авторитетное немецкое издание Die Welt сообщает, что поставщики газа отказываются подключать жителей Германии (в том числе и граждан) к базовым тарифам на электроэнергию.
Эксперт по энергетики Центра консультаций потребителей земли Северного Рейн-Вестфалия Хольгер Шнайдевиндт заявил, что по мнению энергетических компаний, каждый потребитель может самостоятельно расторгнуть контракт «из-за повышения цен».
При этом контракт может быть расторгнут поставщиком «в одностороннем порядке», так как стоимость оказания услуг значительно поднялась с момента заключения. Другими словами, поставщик электроэнергии может перейти с базового тарифа на замещающее снабжение без согласия другой стороны.
Хольгер Шнайдевиндт отметил, что жителей Германии больше не смогут подключать к базовым тарифам поставщиков. Это не связано с целью наживу (то есть, приумножении прибыли), а скорее с попытками работать в безубыточном варианте. У поставщиков просто нет другого выхода.
Ранее сообщалось, что прекращение поставок российского газа в Европу по «Северному потоку» скорее всего приведет к разрушению экономики многих европейских государств. Самые большие производственные проблемы из-за дефицита топлива, возникнут у одной из самых мощных экономик ЕС — Германии.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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