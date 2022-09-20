В ЛНР и ДНР начата активная подготовка к референдуму о вхождении в состав России
В администрациях и парламентах народных республик Донбасса начата подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России.
Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что в администрациях и парламентах народных республик Донбасса со вчерашнего дня начата активная подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России.
"Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь нас интересуют вопросы безопасности. В результатах референдума я не сомневаюсь", — заявил Пушилин.
Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошкин рассказал, что консультации между республиками Донбасса и Российской Федерацией начнутся в самое ближайшее время.
Опубликовано: Максим Алексеев
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