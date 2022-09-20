В ЛНР и ДНР начата активная подготовка к референдуму о вхождении в состав России

В администрациях и парламентах народных республик Донбасса начата подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России.

Глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Соловьев Live" заявил, что в администрациях и парламентах народных республик Донбасса со вчерашнего дня начата активная подготовка к проведению референдума о вхождении в состав России.

"Это колоссальное влияние на жителей Донбасса. В первую очередь нас интересуют вопросы безопасности. В результатах референдума я не сомневаюсь", — заявил Пушилин.

Глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошкин рассказал, что консультации между республиками Донбасса и Российской Федерацией начнутся в самое ближайшее время.