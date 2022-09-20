Си Цзиньпин заявил о китайской поддержке России в «коренных интересах»
Лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин заявил, что китайская сторона намерена поддерживать Россию в соблюдении вопросов коренных интересов двух стран.
Китай готов оказывать поддержку России в вопросах, которые затрагивают интересы двух стран. Председатель КНР выразил уверенность, что российская поддержка китайской стороны взаимна. Свою приверженность взаимной поддержке подтвердил и президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС.
Си Цзиньпин отметил, что если вопросы затрагивают «коренные интересы» сотрудничества двух государств, то китайская сторона будет только углублять практическое сотрудничество. В частности, речь идет об областях торговли, сельского хозяйства и коммуникаций.
Аналитики связывают заявление Си Цзиньпина с американским вмешательством в дела Тайваня — Китая активно ищет союзников в разрешении вопросов помощи США острову, так как считает Тайвань своей территорией, которая отделилась без согласования в 1949 году.
Кроме того, американские и европейские санкции серьезно мешают вести дела китайскому бизнесу с российским. Проблема прямого сотрудничества возникает тогда, когда компании обеих стран могут попасть под так называемые вторичные санкции США и потерять рынки сбыта.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Си Цзиньпин заявил о китайской поддержке России в «коренных интересах»
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Ким Кардашьян купила дом Синди Кроуфорд
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине