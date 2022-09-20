Владимир Путин наградил генпрокурора ЛНР Сергея Горенко посмертно

Пушилин: союзные силы РФ и Донбасса перешли в наступление на Артёмовском направлении

Глава ДНР Денис Пушилин уведомляет о переходе в наступление союзных сил спецоперации на участке фронта недалеко от Артёмовска.

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