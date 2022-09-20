Владимир Путин наградил генпрокурора ЛНР Сергея Горенко посмертно
Президент России посмертно наградил бывшего генпрокурора ЛНР орденом Мужества.
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении генпрокурора Луганской Народной Республики орденом Мужества посмертно.
Сергей Горенко погиб 16 сентября в результате срабатывания взрывного устройства у здания Генеральной прокуратуры ЛНР. В результате взрыва погибла и Екатерина Стегленко, занимавшая пост заместителя генпрокурора республики.
По факту гибели Сергея Горенко и Екатерины Стегленко Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.
Опубликовано: Максим Алексеев
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