Владимир Путин наградил генпрокурора ЛНР Сергея Горенко посмертно

Президент России посмертно наградил бывшего генпрокурора ЛНР орденом Мужества.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о награждении генпрокурора Луганской Народной Республики орденом Мужества посмертно. 

Сергей Горенко погиб 16 сентября в результате срабатывания взрывного устройства у здания Генеральной прокуратуры ЛНР. В результате взрыва погибла и Екатерина Стегленко, занимавшая пост заместителя генпрокурора республики.

По факту гибели Сергея Горенко и Екатерины Стегленко Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:

 

 

 

 