Издание CNN утверждает, что украинские войска не смогут далее наступать также успешно, как недавно было под Харьковом.

20 сентября американская газета CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника НАТО сообщило, что успех контрнаступления украинской армии в Херсонской области не повторится. В CNN утверждают, что ВСУ потеряли свои лучшие подразделения при недавних попытках наступления на Донбасс, что фактически обескровило армию Украины.

При этом представитель НАТО в беседе с репортёром CNN напомнил, что артиллерия и ракетные войска России значительно превосходят в мощи украинский боевой потенциал.