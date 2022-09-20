Лукашенко обвинил оппозицию в желании превратить Беларусь в новую Украину
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция стремится превратить страну в новую Украину.
20 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания по обсуждению новой редакции Концепции национальной безопасности высказался по поводу истинных целей представителей белорусской оппозиции.
Лукашенко утверждает, что недовольные действующей властью в стране оппозиционеры планируют не просто свергнуть правительство республики, но и превратить Беларусь в новую Украину, вступив в Североатлантический альянс.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Лукашенко: Беларусь ходят присоединить к НАТО
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Малахов и Борисова довели мать Малиновской до сердечного приступа, сообщив, что дочь употребляет наркотики
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине