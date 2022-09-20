Лукашенко обвинил оппозицию в желании превратить Беларусь в новую Украину

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция стремится превратить страну в новую Украину.

20 сентября президент Республики Беларусь Александр Лукашенко в ходе совещания по обсуждению новой редакции Концепции национальной безопасности высказался по поводу истинных целей представителей белорусской оппозиции.

Лукашенко утверждает, что недовольные действующей властью в стране оппозиционеры планируют не просто свергнуть правительство республики, но и превратить Беларусь в новую Украину, вступив в Североатлантический альянс.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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