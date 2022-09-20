В Мелитополе проходит Общенародный форум по вопросу референдума
В Мелитополе проходит Общенародный форум о территориальном статусе Запорожской области, куда прибыли делегаты со всего региона.
20 сентября в Мелитополе проходит Общенародный форум о территориальном статусе Запорожской области, в рамках которого делегаты со всех уголков региона обсудят проведение референдума о вхождении в состав Российской Федерации, которого с нетерпением ждут мирные жители.
Глава объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в ходе своего выступления на форуме призвал всех жителей Запорожской области потребовать от руководства военно-гражданской администрации как можно скорее провести референдум.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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