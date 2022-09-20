Der Spiegel: Вооруженные силы Германии находятся в состоянии «свободного падения»

Авторитетное издание Der Spiegel со ссылкой на главу ассоциации бундесвера Андре Вюстнера сообщает, что Вооруженные силы Германии все еще находятся «в состоянии свободного падения».

Андре Вюстнер отметил, что несмотря на специальный фонд в 100 миллиардов евро, выделенный специально для Вооруженных сил Германии, этих средств достаточно только на заложенные контракты. Кроме того, в предстоящий законодательный период бундесверу необходимо еще 75 миллиардов евро ежегодно — «иначе модернизацию можно и не начинать».

Глава ассоциации бундесвера считает, что ВС Германии находятся «в плохом состоянии». Да, есть хорошие признаки на восточном фланге НАТО и в зарубежных миссиях, однако нужно понимать, что это только часть группировки немецких войск.

Несмотря на недостаток финансирования вооруженных сил, глава бундесвера требует стабилизации финансовых расходов (то есть, сокращения). При этом на предстоящий законодательный период потребуется не менее 75 миллиардов евро на модернизацию, иначе можно не начинать ее проводить. Специальный фонд в 100 миллиардов евро будет израсходован на контракты в короткое время, то есть о выделении средств из него речи не идет в принципе.

Вюстнер добавил, что необходимо не только заключение новых контрактов и модернизация Вооруженных сил Германии, но и привлечение новых кадров, как и технического оборудования. Чтобы привлечь людей к службе, по словам Вюстнера, необходим более широкий пакет социальных гарантий, которые не обеспечиваются текущими условиями.