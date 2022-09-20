Сальдо: администрация Херсона решила провести референдум по присоединению к РФ
Глава временной гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо сообщает, что власти региона решили провести референдум по его присоединению к России.
20 сентября глава временной гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Владимир Сальдо публично заявил, что в ведомстве приняли решение о срочном проведении референдума по вопросу присоединения Херсонщины к составу Российской Федерации. Замглавы ВГА Херсона Кирилл Стремоусов утверждает, что после проведения голосования вся область должна войти в состав России.
Аналогичные заявления были сделаны пресс-службами властей Донецкой и Луганской народных республик, а также администрацией Запорожской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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