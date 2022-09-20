Минобороны РФ: войска России уничтожили цех бронетанкового завода в Николаеве
Российские военные ликвидировали украинский бронетанковый завод в Николаеве, который ремонтировал технику для ВСУ.
20 сентября представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл очередной дневной брифинг ведомства, в рамках которого рассказал, что вооружённые силы РФ ликвидировали украинский бронетанковый завод на территории Николаеве, который осуществлял ремонт подбитой техники 59-ой мотопехотной бригады ВСУ.
Отмечается, что российские войска также нанесли огневое поражение подразделениям самой 59-ой мотопехотной бригаде вооружённых сил Украины недалеко от Херсонской области.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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