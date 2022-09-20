Минобороны РФ: войска России уничтожили 120 солдат ВСУ в ДНР и под Харьковом

20 сентября в Минобороны России сообщили о ликвидации свыше 120 украинских солдат в Харьковской и Донецкой областях.

Пресс-секретарь Минобороны России по вопросам спецоперации в Украине генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщает, что за минувший день боёв российские войска использовали высокоточные ракеты для ударов по 66-ой и 81-ой бригадам вооружённых сил Украины в Харьковской области.

Также Конашенков сообщил, что были нанесены удары по 93-ей механизированной бригаде ВСУ в ДНР. В совокупности результативности всех ударов по обоим направлениям российские ракеты уничтожили не менее 120 украинских военных.