Референдум по вопросу включения ЛНР в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября
В ЛНР объявили точную дату проведения референдума по вхождению республики в состав России.
Во вторник, 20 сентября 2022 года, первый заместитель главы Народного Совета ЛНР Хорошилов сообщил о том, что военно-гражданская администрация Луганской Народной Республики определилась с датой проведения долгожданного референдума.
Хорошилов объявил, что референдум по вопросу включения ЛНР в состав Российской Федерации пройдёт с 23 по 27 сентября, после чего, как заявил сегодня бывший президент РФ Дмитрий Медведев, восторжествует историческая справедливость.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Снайперы РФ уничтожили десятки важных целей из винтовки «Сумрак» в Украине
Сергей Пускепалис трагически погиб в дорожной аварии в районе Ростова
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном
Рогов: Запорожье возвращается домой
Reuters: Россия расширила ударную зону спецоперации в Украине