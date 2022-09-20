Референдум по вопросу включения ЛНР в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября

В ЛНР объявили точную дату проведения референдума по вхождению республики в состав России.

Во вторник, 20 сентября 2022 года, первый заместитель главы Народного Совета ЛНР Хорошилов сообщил о том, что военно-гражданская администрация Луганской Народной Республики определилась с датой проведения долгожданного референдума.

Хорошилов объявил, что референдум по вопросу включения ЛНР в состав Российской Федерации пройдёт с 23 по 27 сентября, после чего, как заявил сегодня бывший президент РФ Дмитрий Медведев, восторжествует историческая справедливость.