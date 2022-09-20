Референдум по вхождению ДНР и ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября
Лидер Донецкой Народной республики Денис Пушилин и его коллега из ЛНР Леонид Пасечник выступили за проведение референдума по вхождению республик в состав России.
Во вторник днём глава Луганской Народной республики Леонид Пасечник подписал законопроект, согласно которому с 23 по 27 сентября в регионе пройдёт референдум по присоединению ЛНР к России. Позднее лидер ДНР Денис Пушилин представил местному парламенту аналогичный законопроект.
Вместе с тем лидеры администраций Херсонской и Запорожской областей также утвердили законопроекты о проведении голосования по поводу вхождения регионов в состав России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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