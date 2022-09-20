В ДНР с 23 по 27 сентября пройдёт референдум о присоединении к России

В ДНР назначили дату проведения референдума о вступлении республик в состав Российской Федерации.

20 сентября глава ДНР Денис Пушилин в ходе чрезвычайного пленарного заседания Народного Совета заявил о том, что «Донбасс возвращается домой», объявив точные даты начала проведения референдума.

Пушилин сообщил, что референдум о вступлении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации пройдёт с 23 по 27 сентября этого года после призывов общественности к немедленному проведению голосования.