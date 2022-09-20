Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации пройдет 23-27 сентября
Референдум о присоединении Донецкой и Луганской Народной Республик к Российской Федерации пройдет в сентябре 2022 года.
Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) на востоке Украины проведут референдум о присоединении к России 23-27 сентября, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на местных чиновников.
Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября, заявил первый заместитель главы народного совета республики Дмитрий Хорошилов.
Ранее, напомним, спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин пообещал "поддержать жителей Донбасса", если они захотят войти в состав России.
Власти ДНР и ЛНР призывали немедленно провести референдумы о вхождении в РФ, позже к ним присоединились власти Херсонской и Запорожской областей, причем в Херсонской области уже объявлено о проведении референдума.
Кроме того, власти республик хотят провести референдум о присоединении к России с помощью электронного голосования.
Опубликовано: Николай Скира
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