Референдум о вхождении ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации пройдет 23-27 сентября

Референдум о присоединении Донецкой и Луганской Народной Республик к Российской Федерации пройдет в сентябре 2022 года.

Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) на востоке Украины проведут референдум о присоединении к России 23-27 сентября, сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на местных чиновников.

Референдум о вхождении Луганской Народной Республики в состав России также пройдет с 23 по 27 сентября, заявил первый заместитель главы народного совета республики Дмитрий Хорошилов.

Ранее, напомним, спикер Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин пообещал "поддержать жителей Донбасса", если они захотят войти в состав России.

Власти ДНР и ЛНР призывали немедленно провести референдумы о вхождении в РФ, позже к ним присоединились власти Херсонской и Запорожской областей, причем в Херсонской области уже объявлено о проведении референдума.

Кроме того, власти республик хотят провести референдум о присоединении к России с помощью электронного голосования.