Ходаковский: ВСУ замуровали экипаж своего танка путём сварки
Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский утверждает, что стал свидетелем того, как украинских военных замуровали в танке их же сослуживцы.
20 сентября возглавляющий российский батальон "Восток" Александр Ходаковский опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что на поле боя он встретил украинский танк, экипаж которого был замурован: кто-то заварил люк танка с помощью сварки с сидящими внутри танкистами.
По словам Ходаковского, когда танк окружили, он начал беспорядочно вращать башней. Российские военные подошли к украинской бронетехники и поняли, что солдат ВСУ замуровали собственные командиры, отправив на фронт против воли.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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