Ходаковский: ВСУ замуровали экипаж своего танка путём сварки

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский утверждает, что стал свидетелем того, как украинских военных замуровали в танке их же сослуживцы.

20 сентября возглавляющий российский батальон "Восток" Александр Ходаковский опубликовал новое сообщение в своём Telegram-канале, где заявил, что на поле боя он встретил украинский танк, экипаж которого был замурован: кто-то заварил люк танка с помощью сварки с сидящими внутри танкистами.

По словам Ходаковского, когда танк окружили, он начал беспорядочно вращать башней. Российские военные подошли к украинской бронетехники и поняли, что солдат ВСУ замуровали собственные командиры, отправив на фронт против воли.