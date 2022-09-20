Пушилин обратился к Путину и россиянам по вопросу референдума в ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин обратился к президенту РФ Владимиру Путину и всему российскому народу по вопросу грядущего референдума.
20 сентября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале опубликовал обращение к президенту Российской Федерации и всему российскому народу, где рассказал о том, в каких условиях жили мирные люди республик Донбасса на протяжении последних почти девяти лет.
В завершении кратко экскурса в новейшую историю Донбасса, Пушил призвал Путина по итогам референдума включить ДНР и ЛНР в состав РФ, так как «многострадальный народ Донбасса заслужил быть частью Великой Страны».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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