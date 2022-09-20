Как живёт семья погибшего 20 лет назад Сергея Бодрова

Представители СМИ узнали о том, как живёт семья покойного актёра и режиссёра Сергея Бодрова.

Стало известно, как живёт семья отечественного актера и режиссера Сергея Бодрова, погибшего 20 лет назад после схода ледника в Кармадонском ущелье.

Представители СМИ выяснили, как живут вдова и наследники звезды картин "Брат", "Брат 2".

Супруга покойного артиста Светлана Бодрова продолжает трудится на Первом канале. Женщина вырастила двоих детей одна, так как после кончины мужа замуж не вышла.

Дочь Бодрова Ольга стала актрисой. Первый раз она появилась на экране в главной роли в картине "Море волнуется раз". Лента стала победителем фестиваля "Кинотавр" 2021 года.

Наследник погибшего артиста Александр занимается музыкой. Он организовал собственную группу, а в прошлом году выпустил первый альбом "Рэп-мастерская". Об этом сообщает "kp.ru".

Вдова Бодрова поведала, что сын похож на отца не только внешне, но и движениями, характером, а ведь молодой человек фактически не видел родителя - он родился за месяц до трагедии в Кармадонском ущелье.