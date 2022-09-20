Пугачёву проверят на предмет дискредитации ВС РФ после просьбы признать её иноагентом

Российскую певицу Аллу Пугачёву будут проверять на предмет дискредитации вооружённых сил России, задействованных в спецоперации на территории Украины.

20 сентября стало известно, что в правоохранительные органы обратилась жительница Подмосковья, которая почувствовала себя оскорблённой после недавнего поста в соцсетях от Аллы Пугачёвой, которая призывает Министерство юстиции России признать её иноагентом вслед за её супругом Максимом Галкиным (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ).

В соответствии с поданной жалобой Следственный комитет России обязан проверить действия российской певицы Аллы Пугачёвой на предмет дискредитации российских вооружённых сил.