РБК: Путин выступит по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье
Издание РБК сообщает, что 20 сентября Владимир Путин обратится к россиянам в связи с проведением референдумов на Донбассе и в освобождённых территориях Украины.
Вечером 20 сентября журналисты российского новостного издания РБК сообщили, что сегодня Владимир Путин должен обратиться к гражданам РФ в связи с новостью о скором проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.
Сегодня главы временных гражданских администрации в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье практически одновременно объявили о том, что с 23 по 27 сентября в данных регионах пройдёт референдум о присоединении этих территорий к России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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