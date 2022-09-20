РБК: Путин выступит по поводу референдумов в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье

Издание РБК сообщает, что 20 сентября Владимир Путин обратится к россиянам в связи с проведением референдумов на Донбассе и в освобождённых территориях Украины.

Вечером 20 сентября журналисты российского новостного издания РБК сообщили, что сегодня Владимир Путин должен обратиться к гражданам РФ в связи с новостью о скором проведении референдумов в Донецкой и Луганской Народной республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях.

Сегодня главы временных гражданских администрации в ДНР, ЛНР, Херсоне и Запорожье практически одновременно объявили о том, что с 23 по 27 сентября в данных регионах пройдёт референдум о присоединении этих территорий к России.