Сербия не даст Косово присоединиться к ООН, несмотря на призывы США и Евросоюза
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Сербия не позволит Косово вступить в ООН, несмотря на давление со стороны США и Европы.
Бывшая сербская провинция Косово провозгласила свою независимость в 2008 году, но Сербия продолжает считать ее своей территорией.
Чтобы противостоять давлению с целью международного признания Косова Сербия надеется заручиться поддержкой Китая и России.
Эти страны обладают правом вето в организации. Вучич подчеркнул, что даже если Сербия не признает суверенитет Косово, Приштину не смогут выгнать из ООН.
Он также сказал, что Сербия готовится к экономическим последствиям, поскольку переговоры при посредничестве ЕС таки не привели к разрешению ситуации с Косово.
Евросоюз требует нормализации отношений между сторонами, если они планируют вступить в союз. Но Вучич отказывается идти на какие-либо уступки.
На прошлой неделе состоялась встреча Александра Вучича с балканскими посланниками, представляющими Евросоюз, Германию и Францию. Он сообщил, что отклонил предложение о сделке, позволяющей Косово присоединиться к ООН.
Вучич признал, что отказ от сделки будет иметь свою цену и сказал, что Сербии необходимо задуматься, как жить дальше.
Опубликовано: Светлана Репина
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