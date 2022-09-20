В ДНР и ЛНР назначили дату референдума о вхождении в состав России
Депутаты народных советов ЛНР и ДНР единогласно приняли закон о проведении референдумов о присоединении к России.
В ходе заседания народных советов ЛНР и ДНР депутаты приняли закон о проведении референдумов о присоединении к России. Политическое мероприятие пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года. На этот же период назначен референдум в Херсонской и Запорожской областях.
Председатель народного совета ЛНР Денис Мирошниченко заявил, что на голосование будет вынесен один вопрос: "Вы за вхождение в состав России на правах субъекта России?".
Глава ДНР Денис Пашулин заявил, что проведение электронного голосования исключено, так как для этого нет технических возможностей.
Опубликовано: Максим Алексеев
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