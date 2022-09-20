МИД Украины назвал референдумы на Донбассе «актом отчаяния» России

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба высказался о референдумах, готовящихся на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подготовку к референдумам на Донбассе «актом отчаяния» России. По мнению дипломата проведение всеобщего голосования «ничего не решит» для Москвы. 

Ранее сообщалось, что референдум о вступлении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 















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