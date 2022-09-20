МИД Украины назвал референдумы на Донбассе «актом отчаяния» России

Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба высказался о референдумах, готовящихся на Донбассе.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подготовку к референдумам на Донбассе «актом отчаяния» России. По мнению дипломата проведение всеобщего голосования «ничего не решит» для Москвы.

Ранее сообщалось, что референдум о вступлении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.