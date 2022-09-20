МИД Украины назвал референдумы на Донбассе «актом отчаяния» России
Глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба высказался о референдумах, готовящихся на Донбассе.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал подготовку к референдумам на Донбассе «актом отчаяния» России. По мнению дипломата проведение всеобщего голосования «ничего не решит» для Москвы.
Ранее сообщалось, что референдум о вступлении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей пройдет с 23 по 27 сентября 2022 года.
Опубликовано: Максим Алексеев
-
-
-
Журналист Куликов назвал заявление Пугачёвой отречением от народа
Политолог и журналист Дмитрий Куликов возмущён тем, что написала певица Алла Пугачёва в своём обращении к Минюст РФ. Спасение детей Донбасса как иллюзорную цель политический консультант считает отречением артистки от народа.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
CNN: ВСУ не смогут повторить успех контрнаступления в Харьковской области
Безруков выразил соболезнования в связи со смертью Пускепалиса
Королева Британии Елизавета II похоронена в часовне Георга VI в Виндзорском замке
Референдум в Херсонской области пройдет уже в сентябре
Стратегические ракетоносцы ВКС России Ту-95МС замечены в небе над Херсоном