Врач-диетолог рассказала, какие ягоды после заморозки представляют опасность

Диетолог Зоя Богданова предупредила, что ошибки могут быть чреваты заражением от личинок мух, пауков и других насекомых.

Заморозка ягод - один из способов назапасить витамины на зиму. Но делать это нужно правильно, отметила нутрициолог Зоя Богданова в интервью радио Sputnik.

Она заявила, что при таких технологиях сохраняется большинство полезных веществ: "При заморозке ягоды сохраняют около 80 процентов полезных свойств. Весь витаминный состав, включая витамин С, сохраняется - так же, как клетчатка, все нутриенты".

При этом врач предостерегла от закладки в морозилку немытых ягод. Это может быть очень опасно, подчеркнула диетолог.

"Там может быть разная патогенная микрофлора - например, грибки, какие-то насекомые, которых можно съесть вместе с ягодами. Личинки мух, пауков, которые способны развиваться в легочной ткани внутри человека. Кроме того, на ягодах могут находиться экстременты животных, являющихся переносчиками опасных болезней", – предупредила Богданова.

По словам медика, перед заморозкой хорошо промытые ягоды можно дополнительно обработать паром. Затем разложить на сухую поверхность, просушить. Расфасовать по пакетам для заморозки плотно, но чтобы не раздавить ягоды.

Температуру в морозильной камере нужно понизить до минимального значения, и после этого заложить туда ягоды.