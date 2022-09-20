Эрдоган: Турция никогда не признает итоги референдумов на востоке Украины

Тайип Эрдоган заявил о нежелании турецкого правительства признавать итоги референдумов о вхождении Луганской и Донецкой народных республик в состав российского государства.

20 сентября в ходе выступления Эрдогана в Нью-Йорке на саммите Генассамблеи ООН президент Турции публично заявил, что его страна никогда не признает итоги референдумов на востоке Украины, поскольку Анкара считает весь Донбасс территориями, которые должны находиться под контролем Киева.

Утром вторника власти ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожской области сообщили, что с 23 по 27 сентября пройдут референдумы, целью которых является установить, войдут ли данные регионы в состав РФ.