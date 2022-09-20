ЕС угрожает России новыми санкциями из-за проведения референдумов в Донбассе
Представитель Европейского союза не исключает введения нового пакета санкций после проведения референдумов.
Представитель Европейского союза сообщил, что в случае проведения референдума в Донбассе против России могут быть введены новый пакет санкций. О каких именно ограничениях идет речь не сообщается.
Ранее сообщалось, что в администрациях народных республик, а также Херсонской и Запорожской областях принято решение о проведении всеобщего плебисцита о самоопределении.
Опубликовано: Максим Алексеев
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