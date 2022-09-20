Макрон: Франция продолжит переговоры с РФ об остановке спецоперации в Украине
Эммануэль Макрон утверждает, что Париж не прекратит переговоры с Москвой с целью прекращения украинского конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон уведомляет, что Париж не откажется от проведения переговоров с Москвой, поскольку французские политики до сих пор верят, что украинский кризис можно разрешить мирно путём дипломатии. При этом Макрон напомнил, что Франция до сих пор продолжает переговоры с Россией.
Также Эммануэль Макрон предупреждает, что Париж не признает легитимность итогов референдумов по вхождению Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России вне зависимости от результатов голосования.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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