Макрон: Франция продолжит переговоры с РФ об остановке спецоперации в Украине

Эммануэль Макрон утверждает, что Париж не прекратит переговоры с Москвой с целью прекращения украинского конфликта.

Президент Франции Эммануэль Макрон уведомляет, что Париж не откажется от проведения переговоров с Москвой, поскольку французские политики до сих пор верят, что украинский кризис можно разрешить мирно путём дипломатии. При этом Макрон напомнил, что Франция до сих пор продолжает переговоры с Россией.

Также Эммануэль Макрон предупреждает, что Париж не признает легитимность итогов референдумов по вхождению Донбасса, Херсонщины и Запорожья в состав России вне зависимости от результатов голосования.