Джабаров призвал считать нелегитимным объединение Германии
Сенатор Джабаров предложил считать нелегитимным объединение Германии в 1990 году.
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на заявления европейских политиков о нелегитимности референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях, предложил не признавать объединение ФРГ и ГДР. Там референдума не было и мнения людей никто не спрашивал- написал сенатор Джабаров в своем телеграмм-канале.
Ранее СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении республик Донбасса и освобожденных территорий в состав Российской Федерации. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка к этим референдумам является "пародией"
Опубликовано: Елена Калиновская
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