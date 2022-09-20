Джабаров призвал считать нелегитимным объединение Германии

Сенатор Джабаров предложил считать нелегитимным объединение Германии в 1990 году.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ на заявления европейских политиков о нелегитимности референдумов в Донбассе и на освобожденных территориях, предложил не признавать объединение ФРГ и ГДР. Там референдума не было и мнения людей никто не спрашивал- написал сенатор Джабаров в своем телеграмм-канале.

Ранее СМИ сообщали, что канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не признает референдумы о вхождении республик Донбасса и освобожденных территорий в состав Российской Федерации. А президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что подготовка к этим референдумам является "пародией"