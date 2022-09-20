ВСУ выпустили ракету из «Точки-У» по жилому массиву Новой Каховки

Украинские военные открыли огонь из ракетного комплекса «Точка-У» по жилому массиву Новой Каховки в Херсонской области.

Во вторник ночью, 20 сентября 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские военнослужащие выпустили ракету из «Точки-У» по жилому массиву Новой Каховки в Херсонской области.

Леонтьев уточнил, что в результате очередной атаки со стороны Украины два мирных жителя Новой Каховки получили ранения различной степени тяжести. Значительных повреждений объектов инфраструктуры нет.