ВСУ выпустили ракету из «Точки-У» по жилому массиву Новой Каховки
Украинские военные открыли огонь из ракетного комплекса «Точка-У» по жилому массиву Новой Каховки в Херсонской области.
Во вторник ночью, 20 сентября 2022 года, глава военно-гражданской администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские военнослужащие выпустили ракету из «Точки-У» по жилому массиву Новой Каховки в Херсонской области.
Леонтьев уточнил, что в результате очередной атаки со стороны Украины два мирных жителя Новой Каховки получили ранения различной степени тяжести. Значительных повреждений объектов инфраструктуры нет.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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