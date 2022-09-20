ВСУ выпустили ракету из «Точки-У» по жилым домам в Новой Каховке

Украинские войска использовали ракетный комплекс "Точка-У" для нанесения удара по домам в городе Новая Каховка Херсонской области.

Лидер администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев утверждает, что украинские войска выпустили ракету из комплекса "Точка-У" по жилым домам в Новой Каховке, что привело к ранению двух местных жителей и частичному разрушению жилого массива города.

Примечательно, что ВСУ усилили обстрелы Херсонской и Запорожской областей, а также республик Донбасса после новости о том, что в этих регионах пройдёт референдумы по присоединению к России. Само голосование должно состояться с 23 по 27 сентября.

Опубликовано: Ткачёв Андрей

 

 















{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 