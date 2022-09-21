ВКС России поразили подразделения ВСУ в окрестностях Запорожья

Российская армия нанесла высокоточные удары по пунктам временного базирования ВСУ в Запорожской области.

Во вторник ночью, 20 сентября 2022 года, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил подписчикам своего Telegram-канала о том, что в административном центре Запорожской области ускоренными темпами идёт процесс демилитаризации.

Рогов уточнил, что служащие российских воздушно-космических сил нанесли высокоточные ракетные удары по оборудованным в промышленных объектах пунктах временного базирования «шайки» Вооружённых сил Украины.