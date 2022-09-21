Киев перебрасывает все резервы Вооруженных сил Украины, в том числе силы территориальной обороны, для решающего наступления.

20 сентября издательство "Русская Весна" сообщила информацию о том, что Киев перебрасывает все резервы ВСУ для решающего наступления. Издание заявило, что направлениями для возможных ударов станет наступление на Мелитополь и Бердянск в Запорожье, а также прорыв линий обороны на отдельных участках фронта в Херсонской области, в Донецкой народной республике.

Стоит отметить, что Вооруженные силы Российской Федерации готовы к развитию любого рода событий и уже разработали новую тактику ведения спецоперации в Украине.