ZDF: делегация немецких депутатов отказалась от поездки в Донбасс

Депутаты партии «Альтернатива для Германии» отказались от своей идеи лично побывать в республиках Донбасса.

21 сентября немецкий телеканал ZDF сообщил, ссылаясь на заявление депутата Кристиана Блекса, сообщил о том, что представители партии «Альтернатива для Германии» отказались от своей идеи посетить Донбасс из-за недоверия к местным СМИ.

Отмечается, что данное решение было принято Блексом и двумя его соратниками из-за давления со стороны однопартийцев, которые обвиняют борцов за правду в демонстрации «глубокого акта несолидарности» с киевским режимом.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 















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