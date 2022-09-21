ZDF: делегация немецких депутатов отказалась от поездки в Донбасс
Депутаты партии «Альтернатива для Германии» отказались от своей идеи лично побывать в республиках Донбасса.
21 сентября немецкий телеканал ZDF сообщил, ссылаясь на заявление депутата Кристиана Блекса, сообщил о том, что представители партии «Альтернатива для Германии» отказались от своей идеи посетить Донбасс из-за недоверия к местным СМИ.
Отмечается, что данное решение было принято Блексом и двумя его соратниками из-за давления со стороны однопартийцев, которые обвиняют борцов за правду в демонстрации «глубокого акта несолидарности» с киевским режимом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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