Байден в своем выступлении в ООН призовет мировое сообщество противостоять России
Президент США в своем выступлении ООН планирует призвать мировое сообщество противостоять спецоперации РФ в Украине.
20 сентября ТАСС сообщает, что помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден завтра утром в своем выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступит с резким осуждением военной специальной операции России на Украине и призовет мировое сообщество противостоять этому.
Кроме того, по словам Салливана, США никогда не признает итоги предстоящих референдум о присоединении к России и это не помешает оказывать поддержку Украины Соединенными Штатами.
Опубликовано: Елена Калиновская
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