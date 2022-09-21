Байден в своем выступлении в ООН призовет мировое сообщество противостоять России

Президент США в своем выступлении ООН планирует призвать мировое сообщество противостоять спецоперации РФ в Украине.

20 сентября ТАСС сообщает, что помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о том, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден завтра утром в своем выступления с трибуны 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступит с резким осуждением военной специальной операции России на Украине и призовет мировое сообщество противостоять этому.

Кроме того, по словам Салливана, США никогда не признает итоги предстоящих референдум о присоединении к России и это не помешает оказывать поддержку Украины Соединенными Штатами.