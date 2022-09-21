Эрдоган заручился поддержкой двух сенаторов США по поводу продажи Турции истребителей F-16

Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал журналистам, что встретился с двумя американскими сенаторами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ОООН и обсудил продажу его стране истребителей F-16.

Эрдоган уточнил, что речь идет об американских сенаторах Линдси Грэм и Крисе Кунсе.

По его словам, оба сенатора выразили одобрение этой сделки. Ранее Турция обратилась к США с просьбой продать ей 40 истребителей Lockheed Martin Corp F-16 и 80 комплектов для модернизации самолетов.

Однако в последнее время в Конгрессе настороженно относится к действиям Турции. После того, как страна купила российские противоракетные комплексы, США ввели против нее санкции.

В частности, Турция была исключена из программы по продаже истребителей F-35. Сделка по F-16 пока остается под вопросом.

В ответ на вопрос о возможности его встречи с Джо Байденом, турецкий лидер сказал, что будет присутствовать на приеме, организованном президентом США.

Между тем официальные графики президентов Турции и Соединенных Штатов не предполагают их встречи в период поведения генеральной Ассамблеи ООН.

Выступая на Генассамблее, Эрдоган призвал Организацию Объединенных Наций стать более влиятельной и эффективной.