Власти Ирана пытаются подавить протесты, охватившие страну после смерти 22-летней девушки
После смерти 22-летней девушки Махсы Амини, которую полиция задержала за нарушение правил ношения хиджаба, в Иране вспыхнули массовые протесты.
По информации верховного комиссара ООН по правам человека Нады Аль-Нашиф, девушка потеряла сознание в центре содержания под стражей, после чего впала в кому и через три дня скончалась.
Полиция Ирана утверждает, что девушка умерла от сердечного приступа. Но свидетели видели, как ее запихивали в полицейскую машину, а родители говорят, что у Махсы не было проблем с сердцем.
Отец девушки рассказал журналистам, что его заставляли хоронить дочь ночью, чтобы не спровоцировать протесты. Однако похороны состоялись утром.
По всей стране на улицы вышли тысячи людей в знак протеста против действий полиции. В родном городе Махсы Сакесе полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих.
В Тегеране в толпу стреляли и направляли на людей струи водометов. Во время протестных акций женщины снимали платки. Ношение хиджаба в Иране обязательно с 1979 года.
По информации правозащитных организаций, во время протестов было убито не менее пяти человек, ранены 75, некоторые арестованы.
Евросоюз и США осудили действия иранских правоохранительных органов и призвали наказать виновных.
Опубликовано: Светлана Репина
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