Власти Ирана пытаются подавить протесты, охватившие страну после смерти 22-летней девушки

После смерти 22-летней девушки Махсы Амини, которую полиция задержала за нарушение правил ношения хиджаба, в Иране вспыхнули массовые протесты.

По информации верховного комиссара ООН по правам человека Нады Аль-Нашиф, девушка потеряла сознание в центре содержания под стражей, после чего впала в кому и через три дня скончалась.

Полиция Ирана утверждает, что девушка умерла от сердечного приступа. Но свидетели видели, как ее запихивали в полицейскую машину, а родители говорят, что у Махсы не было проблем с сердцем.

Отец девушки рассказал журналистам, что его заставляли хоронить дочь ночью, чтобы не спровоцировать протесты. Однако похороны состоялись утром.

По всей стране на улицы вышли тысячи людей в знак протеста против действий полиции. В родном городе Махсы Сакесе полицейские применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

В Тегеране в толпу стреляли и направляли на людей струи водометов. Во время протестных акций женщины снимали платки. Ношение хиджаба в Иране обязательно с 1979 года.

По информации правозащитных организаций, во время протестов было убито не менее пяти человек, ранены 75, некоторые арестованы.

Евросоюз и США осудили действия иранских правоохранительных органов и призвали наказать виновных.