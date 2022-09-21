Путин принял решение о частичной мобилизации в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе обращения к гражданам страны сообщил о принятии решения объявить частичную мобилизацию.
Под призыв на военную службу подлежат россияне, которые в настоящий момент состоят в запасе и, прежде всего те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Путин отметил, что частичная мобилизация — предложение Минобороны страны, которое он посчитал необходимым поддержать.
Российский лидер отметил, что речь идет именно о частичной мобилизации. То есть, призывы на военную службу не попадут «случайные люди», а только те, кто на данный момент находится в запасе и проходит службу в ВС РФ — имеет определенный опыт военно-учетных специальностей.
Перед отправкой в воинскую часть, призванные на военную службу при частичной мобилизации, в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом прежнего опыта специальной военной операции в Украине.
Указ о частичной мобилизации Владимир Путин подписал. Мобилизационные мероприятия в Российской Федерации начнутся немедленно — 21 сентября 2022 года.
Опубликовано: Кирилл Серебренников
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